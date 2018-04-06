Глава Центробанка Австрии призвал регламентировать криптовалюту

Глава Центрального банка Австрии Эвальд Новотны призвал ввести законодательные нормы в отношении криптовалюты. Не должно быть такого, чтобы правительства принимали решение отказаться от банкноты в 500 евро в связи с борьбой с отмыванием денег, но сквозь пальцы смотрели на то, как "шустро во всем мире отмываются деньги через биткоины", заявил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По словам Новотны, необходимо ввести строгие правила. "Все участники сделок (с криптовалютой. - Ред.) должны предоставлять личные данные", - считает он. Кроме того, биткоин должен облагаться налогом на добавленную стоимость, поскольку он не является официальной денежной единицей, уверен глава Центробанка Австрии. Вместе с тем, по его мнению, введение подобных правил обрушит курс биткоина.

За последний год резко выросла популярность биткоина. Курс этой виртуальной валюты, существующей с 2009 года, за 2017 год вырос примерно в двадцать раз - с одной тысячи долларов до более 20 тысяч. В декабре после резкого скачка, произошедшего после выхода биткоина на биржу, курс вновь резко упал, затем вновь восстановился. В конце декабря криптовалюта торговалась в районе 16 тысяч долларов.

Биткоин - одна из более 1000 различных виртуальных валют. Они не привязаны к какому-либо банку или правительству, их курс определяется только спросом и предложением. Критики электронных денегуказывают на их нестабильность и небезопасность для инвесторов. 23 декабря немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором предостерегло частных инвесторов от вложений в биткоины в связи с высокой волатильностью их курса.