Резервный фонд России перестал существовать

Резервный фонд России с 1 января присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а другая часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Резервный фонд планировалось полностью использовать в прошлом году. При этом объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу министра финансов Антона Силуанова, должен составить 3,7 трлн рублей, а его ликвидная часть — 2,3 трлн рублей. В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 млрд рублей, ее министерство купило на рынке в рамках своих валютных операций.

Власти рассчитывают на то, что нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета финансируется из ФНБ. Впоследствии они собираются тратить средства ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 млрд рублей в 2019-м и 3,8 млрд рублей в 2020 году. При этом Минфин и дальше будет пополнять ФНБ, направляя в него купленную по бюджетному правилу валюту.