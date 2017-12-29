Минфин РФ предлагает ввести налог на майнинг

Министерство финансов РФ собирается обложить майнеров налогом по аналогии с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
По мнению Минфина, майнинг — это предпринимательская деятельность, соответственно, заниматься ей могут либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. Вид налогообложения будет определяется в зависимости от организационно-правовой формы, пишет RNS.
"Если человек — ИП, значит один налог, если юрлицо — другой", - пояснил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
При этом Федеральная налоговая служба будет отслеживать незаконный майнинг.
"Понятно, если на счет человека как физлица постоянно приходят какие-то доходы, конечно, ФНС этим очень быстро заинтересуется", - сказал чиновник.
Отмечается также, что минимального порога объема майнинга, начиная с которого эта деятельность будет облагаться налогом, устанавливать не предполагается.
Финальная версия законопроекта о регулировании криптовалют в России будет представлена к середине 2018 года.