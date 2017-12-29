Минфин РФ предлагает ввести налог на майнинг

Министерство финансов РФ собирается обложить майнеров налогом по аналогии с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

По мне­нию Мин­фи­на, май­нинг — это пред­при­ни­ма­тель­ская де­я­тель­ность, со­от­вет­ствен­но, за­ни­мать­ся ей могут либо ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли, либо юри­ди­че­ские лица. Вид на­ло­го­об­ло­же­ния будет опре­де­ля­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от ор­га­ни­за­ци­он­но-пра­во­вой формы, пишет RNS.

"Если че­ло­век — ИП, зна­чит один налог, если юр­ли­цо — дру­гой", - по­яс­нил замминистра финансов РФ Алексей Мо­и­се­ев.

При этом Фе­де­раль­ная на­ло­го­вая служ­ба будет от­сле­жи­вать неза­кон­ный май­нинг.

"По­нят­но, если на счет че­ло­ве­ка как физ­ли­ца по­сто­ян­но при­хо­дят ка­кие-то до­хо­ды, ко­неч­но, ФНС этим очень быст­ро за­ин­те­ре­су­ет­ся", - сказал чиновник.

От­ме­ча­ет­ся также, что ми­ни­маль­но­го по­ро­га объ­е­ма май­нин­га, на­чи­ная с ко­то­ро­го эта де­я­тель­ность будет об­ла­гать­ся на­ло­гом, уста­нав­ли­вать не пред­по­ла­га­ет­ся.

Фи­наль­ная вер­сия за­ко­но­про­ек­та о ре­гу­ли­ро­ва­нии крип­то­ва­лют в Рос­сии будет пред­став­ле­на к се­ре­дине 2018 года.