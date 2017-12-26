Казахстан намерен добиваться разморозки средств Нацфонда

Казахстан будет добиваться разморозки средств Национального фонда, заблокированных Bank of New York Mellon из-за судебных разбирательств, сообщил интернет-журнал vlast.kz со ссылкой на главу Нацбанка Данияра Акишева.

Более $22 миллиардов активов Нацфонда, где копятся поступления от недропользователей, заморожены по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против правительства Казахстана.

Национальный банк Казахстана в свою очередь подал иск против BNY Mellon. На прошлой неделе суд Англии отказал Нацбанку Казахстана в рассмотрении претензии.

“У нас остается возможность для обжалования данного решения. Мы проводим сейчас работу по тому, что банк-кастодиан неправомерно, на наш взгляд поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно несопоставима”, - сказал глава Нацбанка.

Сумма иска - более $500 миллионов. Сумма замороженных средств составляет около 40 процентов общего объема средств Нацфонда - более $22 миллиардов.

“Эти деньги остаются в собственности Казахстана, они защищены суверенным иммунитетом. Вопрос ареста в том, что в ближайшей перспективе пока что эти активы передать кому-то, продать будет невозможно”, - сказал министр юстиции Марат Бекетаев.

Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 миллиардов.

Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 миллионов семье Стати.

В июне этого года Высокий суд Англии признал, что “арбитражное решение было получено мошенническим путем”.

По словам министра юстиции, очередные “слушания по мошенничеству намечены на октябрь 2018 года” в суде Лондона.

Национальный фонд, часто называемый “фондом будущих поколений”, пополняется поступлениями от экспорта нефти. Средства фонда государство нередко использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, для поддержки национальной валюты - тенге - и экономики в целом.