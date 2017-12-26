Минфин РФ увеличит покупки валюты в 2018 году более чем втрое при сохранении цен на нефть

Минфин РФ увеличит покупку валюты на рынке в следующем году до 2,0 триллиона рублей при цене нефти Urals $54-55 за баррель и до 2,8 триллиона рублей при $60 за баррель, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

“Вся разница между $40 за баррель и фактической ценой на нефть в следующем году пойдет на покупку валюты. При цене на нефть $54-55 за баррель дополнительно поступит около двух триллионов рублей нефтегазовых доходов. Это перекроет даже те траты резервов, которые в следующем году предусмотрены”, - сказал Силуанов.

В настоящее время Urals торгуется на уровне около $64 за баррель.

В этом году Минфин купил на рынке валюту на 829,8 миллиарда рублей.

С 2018 года Минфин изменит формулу расчета объема интервенций, чтобы они зависели от фактического, а не прогнозного курса рубля. Новая формула бюджетного правила позволит Минфину покупать в разы больше валюты, чем сейчас.

“Новая формула бюджетного правила приводит к тому, что мы больше покупаем валюты, чем при старой – до 70 процентов нефтегазовых доходов. Сейчас порядка 30-40 процентов”, - сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, покупки валюты Минфином приведут к снижению волатильности курса рубля, который в следующем году при сохранении цен на нефть останется примерно на том же уровне, что и сейчас.

“Даже если будет какая-то волатильность на рынке сырьевом или рынке капитала, на курсе это будет отражаться меньше, чем по предыдущим методикам формирования суммы, которая идет в Фонд национального благосостояния. Если цены на нефть сохранятся такие, как есть, хотя бы где-то $55, то такой же курс наверное и будет. Если не будет никаких дополнительных санкций и неприятностей со стороны внешних ограничений”, - сказал Силуанов.

Российские власти с февраля начали копить дополнительные нефтегазовые доходы при цене нефти, превышающей $40 за баррель. На сверхдоходы Минфин с помощью Центробанка покупает валюту и складирует на спецсчете казначейства в Банке России.

В начале следующего года накопленная валюта будет зачислена в Фонд национального благосостояния после его объединения с Резервным фондом.