Нацбанк РБ будет ежеквартально публиковать материалы по инфляционным ожиданиям населения

Национальный банк Беларуси начинает ежеквартальную публикацию материалов по инфляционным ожиданиям населения.

"Первый публикуемый анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проведенного в ноябре 2017 г. социологического опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов Беларуси (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет). Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства по заказу и на основе разработанной Национальным банком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения", - сообщает регулятор.

Обобщенные количественные показатели ощущаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки Национального банка.