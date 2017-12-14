Туркменистан ужесточил валютное регулирование, грозя усугубить дефицит валюты

Экспортер газа Туркменистан вновь ужесточил меры валютного регулирования, сообщили сотрудники госбанков, что говорит о возможном усугублении нехватки валюты в центральноазиатской стране.

Вслед за сокращением объема экспорта газа жители страны потеряли возможность покупать наличную иностранную валюту по официальному обменному курсу на уровне 3,5 маната за доллар.

На черном рынке доллар торгуется по 9,3-9,5 маната по сравнению с 8,2-8,5 маната в начале ноября.

Некоторые местные жители начали обходить ограничения при помощи банковских карт, переводя деньги с карт в местной валюте на карты Visa - такие транзакции осуществляются по официальному курсу - и обналичивая их за границей.

Однако кассиры в двух туркменских госбанках сообщили корреспонденту Рейтер на этой неделе, что месячный лимит по таким переводам уменьшен вдвое, до $500.

В ноябре банки Туркменистана понизили суточный лимит снятия наличных с карт MasterCard и Visa до $50, а максимальный объем платежей - до $200.

Некоторые клиенты банков сначала предполагали, что новые ограничения ввел сам оператор платежных карт Visa Inc, однако пресс-служба компании заявила, что не меняла условий работы с туркменскими кредиторами, отказавшись раскрыть объем транзакций в стране.

Доходы Туркменистана в твердой валюте резко снизились после того, как Россия в 2016 году прекратила импорт туркменского газа, в результате чего его основным покупателем стал Китай. Однако осуществляемые Пекином выплаты, скорее всего, в значительной степени нивелируются, поскольку Туркменистан вынужден погашать свой долг перед Китаем.

Туркменистан сохраняет фиксированный курс маната, в начале 2015 года девальвировав нацвалюту на 19 процентов.