Берлин увеличил инвестиционную поддержку Западных Балкан

Германия увеличивает поддержку Инвестиционной структуры Западных Балкан (WBIF) почти на 600 тыс евро.

«WBIF зарекомендовала себя как эффективный инструмент в рамках поддержки ЕС во вступление государств западных Балкан. Поэтому Министерство Иностранных дел Германии решило увеличить поддержку WBIF в этом году единоразово почти на 600 тыс евро до 1,6 млн. евро», - говорится в сообщении МИД ФРГ.

Таким образом, Федеральное правительство поддерживает процесс приобщения шести стран западных Балкан к Европейскому Союзу и настоятельно подчеркивает интерес, который имеет Германия к улучшению экономической динамики государств.

"Приближение этих стран к ценностям ЕС также вносит значительный вклад в их дальнейшее демократическое, правовое и экономическое развитие... Осуществление и успех важных реформ в странах Западных Балкан отвечает немецким интересам", - говорится в сообщении.

Инвестиционная структура для стран Западных Балкан была основана по совместной инициативе Европейской комиссии, Банка развития Совета Европы, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в декабре 2009 года. Германия внесла ранее в нее взносы в размере более 11 млн. евро. Крупнейшими кредиторами, помимо ФРГ, являются Норвегия, Швеция и Австрия.