Последнее обновление: 13.12.2017 13:40

НБУ отказался от плановых проверок финучреждений

Национальный банк Украины отменил обязательные плановые проверки банков, других финансовых учреждений и операторов почтовой связи на соблюдение валютного законодательства.

Как сообщает пресс-служба НБУ, отменена обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Однако Нацбанк будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности

НБУ также расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть получена от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, что свидетельствует о нарушении законодательства Украины.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 11 декабря 2017 № 126 и вступают в силу 13 декабря 2017 года.

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