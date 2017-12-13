В Голландии обыскали "дочку" Альфа-банка

В Амстердамском торговом банке (АТБ), который входит в группу Альфа-банка российского бизнесмена Михаила Фридмана, прошли обыски по делу об отмывании денег.

Правоохранители обыскали офис банка и в рамках уголовного расследования арестовали счета, сказала агентству Reuters представитель прокуратуры Марике ван дер Молен во вторник.

Прокуратура подозревает АТБ в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег. Согласно этому закону, банк обязан сообщать о "необычных транзакциях", которые совершают его клиенты. По версии следствия, АТБ намеренно не сообщил о таких транзакциях или не успел сообщить. Обыски в банке были проведены 4 декабря.