Последнее обновление: 12.12.2017 18:11

Лукашенко освободил спортивные учреждения от налога на прибыль

Учреждения физической культуры и спорта освобождаются от уплаты налога на прибыль. Соответствующий указ №443 Лукашенко подписал 12 декабря, ссообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налогообложения налогом на прибыль.

Высвобождающиеся средства будут направлены на обеспечение уставной деятельности организаций, что позволит повысить эффективность их работы.

"Указанная норма вводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го. На основании анализа эффективности использования высвобождающихся по данной льготе средств будут внесены предложения о целесообразности продления действия этой нормы", - говорится в комментарии к документу.

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