Правительство Франции разрешило использовать блокчейн на внебиржевом рынке ценных бумаг

Французское правительство разрешило использовать блокчейн-площадки для торговли внебиржевыми бумагами.

«Использование новой технологии позволит финтех-компаниям и другим финансовым организациям разрабатывать новые методы торговли ценными бумагами, которые быстрее, дешевле, прозрачнее и безопаснее», — заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Согласно новому своду правил банки и другие организации могут официально запускать блокчейн-платформы для внебиржевой торговли ценными бумагами, не прибегая к услугам каких-либо посредников.

В то же время ценные бумаги, уже допущенные к обращению на финансовых биржах, по-прежнему обязаны проходить через клиринговые палаты и другие финансовые учреждения. Ле Мэр также добавил, что новые правила должны стать «еще одним инструментом повышения привлекательности Парижа в качестве мирового финансового центра».

В октябре французский финансовый регулятор выразил обеспокоенность сферой ICO, а местный банк Natixis осуществил первую продажу акций с помощью блокчейн-платформы.