Британия и ЕС согласовали формулу расчета компенсации за Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали формулу расчета компенсации за выход Соединенного Королевства из ЕС, однако не назвали ее сумму, свидетельствуют положения совместного доклада, опубликованного по итогам первого раунда технических переговоров Лондона и Брюсселя.

"Финансовая компенсация будет выплачена, и сделано это будет в евро. Информация о расчете обязательств Британии будет проверена аудиторами ЕС и передана Британии… во время второй стадии переговоров будет обсуждена практическая модальность реализации этой процедуры и ее сроки", - говорится в докладе.

При этом ЕС обязуется предоставить Британии максимально полную и прозрачную информацию о том, из каких выплат будет состоять эта компенсация.

Между тем председатель Евросовета Дональд Туск предложил лидерам стран Евросоюза обязать Великобританию в течение переходного периода после Brexit соблюдать все законы ЕС, принимаемые без ее участия, в том числе бюджетные, заявил он журналистам.

Выступая перед журналистами после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, Туск напомнил, что "Великобритания запросила переходный период продолжительностью около двух лет, оставаясь при этом внутри единого рынка и таможенного союза".

"Мы будем готовы обсудить это, но у нас есть условия. Я предлагаю, чтобы в течение этого периода Великобритания соблюдала все законодательство ЕС, в том числе новое законодательство. Она будет соблюдать бюджетные обязательства, подлежать правовому надзору и соблюдать все связанные с этим обязательства", - заявил Туск.

По его словам, "на время переходного периода после выхода Великобритании ЕС продолжит принимать решения в составе 27 стран-членов, без участия Великобритании".