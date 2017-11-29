С мая в ряде регионов Крыма будет введен 10-рублевый курортный сбор

Сегодня Госсовет Крыма принял закон о введении с мая 2018 года курортного сбора в семи регионах полуострова, с туристов будут взимать по 10 рублей за сутки проживания.

В эксперименте, который решили проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября, согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

От уплаты курортного сбора освобождаются жители Крыма и россияне, приезжающие на полуостров на лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Путин ранее подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны: в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года

Операторами курортного сбора станут юрлица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих.

Плательщиками - совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.

Размер сбора не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей - в остальные годы проведения эксперимента.

Краснодарский край установил 10-рублевый курортный сбор. Ставропольский край заявил о намерении взимать по 50 рублей, Алтайский край решил брать с курортников по 30 рублей.