Новый президент Зимбабве объявил амнистию для возвращения украденных денег

Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил трехмесячную амнистию для желающих вернуть государству незаконно присвоенные средства, сообщает местный телеканал ZBC.

В своем заявлении Мнангагва отметил, что период амнистии продлится с 1 декабря 2017 года до конца февраля 2018 года.

"В качестве первого шага по возвращению незаконно присвоенных фондов правительство объявляет трехмесячную амнистию, в течение которой каждый сможет вернуть такие средства без каких-либо вопросов или выдвинутых против него обвинений", — сказал президент.

На прошлой неделе 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF).

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.