Последнее обновление: 24.11.2017 17:04

В Беларуси за деньги можно будет бронировать место в очереди на границе

Лукашенко 22 ноября подписал указ № 419, которым вводится возможность бронирования за деньги места в очереди на границе.

Документ 24 ноября опубликован на Национальном правовом портале.

Его пункты, касающиеся бронирования, вступают в силу через месяц после официального опубликования, пишет telegraf.by.

Теперь, согласно указу, «операторы зон ожидания вправе оказывать услуги по бронированию в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в пункты пропуска для физических и юридических лиц, являющихся собственниками (владельцами) транспортных средств».

Часть средств, полученных от взимания платы за бронирование в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в пункты пропуска, оператор системы электронной очереди будет перечислять операторам зон ожидания в порядке и размерах, определяемых Советом министров.

Совмину поручено упорядочить выдачу пропусков на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через госграницу, установив исчерпывающий перечень оснований, позволяющих получать эти пропуска.

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