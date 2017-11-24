В Беларуси за деньги можно будет бронировать место в очереди на границе

Лукашенко 22 ноября подписал указ № 419, которым вводится возможность бронирования за деньги места в очереди на границе.

Документ 24 ноября опубликован на Национальном правовом портале.

Его пункты, касающиеся бронирования, вступают в силу через месяц после официального опубликования, пишет telegraf.by.

Теперь, согласно указу, «операторы зон ожидания вправе оказывать услуги по бронированию в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в пункты пропуска для физических и юридических лиц, являющихся собственниками (владельцами) транспортных средств».

Часть средств, полученных от взимания платы за бронирование в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в пункты пропуска, оператор системы электронной очереди будет перечислять операторам зон ожидания в порядке и размерах, определяемых Советом министров.

Совмину поручено упорядочить выдачу пропусков на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через госграницу, установив исчерпывающий перечень оснований, позволяющих получать эти пропуска.