Последнее обновление: 24.11.2017 17:04

В Германии с отмыванием денег будет бороться финансовая разведка

В Германии создано и приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка, оно займется борьбой с отмыванием денег.

Новое ведомство, штаб-квартира которого находится в Кельне, называется Financial Intelligence Unit.

В финансовой разведке заявляют об активизации преступных групп, занимающихся отмыванием денег.

Финансовая разведка будет проверять подозрительные транзакции и сообщения о возможных преступлениях. Пока в ведомстве работают 100 человек, в том числе бывшие сотрудники таможни, бывшие банковские служащие и экс-бизнесмены.

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