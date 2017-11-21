Банк развития БРИКС выделил России кредит на почти 70 миллионов долларов

Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил России кредит на 68,8 миллиона долларов на строительство восточного выезда из Уфы на трассу М-5, говорится в сообщении финансового института.

"В рамках проекта "Восточный выезд из города Уфы" НБР выделит правительству России суверенный кредит на 68,8 миллиона долларов для строительство транспортного коридора, связывающего центр города Уфы с автодорогой федерального значения M5", — говорится в сообщении.

В июне прошлого года власти Башкирии представили Новому банку развития БРИКС для финансирования проект строительства платной дороги при выезде из Уфы.

Проект концессионного соглашения по строительству восточного выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" включает в себя автодорожный тоннель, мостовой переход через реку Уфа, участок автомобильной дороги от мостового перехода до федеральной автодороги.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства Башкирии, период проектирования и строительства объекта составит не более 4 лет. Общая протяженность объекта ориентировочно 14 километров. Расчетный поток — 10 тысяч автомобилей в сутки. Автомобильная дорога будет эксплуатироваться в платном режиме, поскольку существует альтернативный бесплатный путь.

В региональном правительстве тогда пояснили, что модель финансирования строительства и эксплуатации предполагает, что платежи за проезд по платной автодороге будут поступать в бюджет республики, в свою очередь из бюджета республики будет происходить возврат финансовых расходов концессионерам проекта.