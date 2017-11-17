Инвесторы получат более $1,2 млрд страховки бондов Венесуэлы от дефолта после решения ISDA

Инвесторы, застраховавшие вложения в облигации Венесуэлы от дефолта, получат свыше $1,2 млрд после того, как Международная организация свопов и деривативов (ISDA) вчера признала случай нарушения Венесуэлой кредитных обязательств.

Поскольку Каракас пропустил процентные выплаты, инвесторы смогут впервые воспользоваться преимуществами кредитных дефолтных свопов (CDS) на венесуэльские бонды, пишет The Wall Street Journal.

Решение 15 участников комитета ISDA было единогласным. Точная сумма выплат по CDS будет определена в ближайшие недели в ходе аукционов. В настоящее время цена большинства выпусков венесуэльских облигаций опустилась примерно до 30 центов за каждый доллар номинала.

Согласно подсчетам Nomura Securities, правительство Венесуэлы и нефтяная госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) с 10 октября пропустили 15 процентных платежей на общую сумму $1,5 млрд.

В общей сложности в обращении находятся CDS на гособлигации Венесуэлы на $1,3 млрд и бонды PDVSA на $250 млн, свидетельствуют данные Caracas Capital. Однако сумма выплат инвесторам, скорее всего, будет меньше совокупных $1,55 млрд, сообщает CNBC.

Венесуэла не справляется с обслуживанием госдолга из-за затяжного экономического кризиса, поэтому в начале ноября она объявила о готовности реструктурировать задолженность, которая, по разным оценкам, составляет от $60 млрд до $150 млрд. При этом валютные резервы Венесуэлы не дотягивают и до $10 млрд.