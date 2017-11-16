Германия предлагает привязать дотации странам ЕС к соблюдению европейских ценностей

Германия считает необходимым привязку дотационных выплат Европейского союза к соблюдению принципов правового государства. Об этом заявил 15 ноября статс-секретарь Министерства экономики ФРГ Уве Бекмайер на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

Он обратился к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой проверить возможность введения такого правила.

Идею поставить выплату дотаций в зависимость от соблюдения странами ЕС принципов правового государства поддержали, в том числе, Франция, Швеция и Финляндия, Нидерланды, Дания и Бельгия. В то же время Венгрия и Польша не одобрили инициативу. При этом именно действия правительств этих двух стран, судя по всему, послужили поводом для предложения Германии.

Решение о введении привязки европейских дотаций к соблюдению принципов правового государства будет принято не ранее 2018 года, отмечает информационного агентство dpa. В случае принятия новое правило может начать действовать в рамках распределения бюджета с 2020 года или с 2021 года.

Депутаты Европарламента в среду большинством голосов одобрили начало проверки в отношении Польши в связи с подозрениями в нарушении европейских ценностей. В частности, речь идет об опасениях, что Варшава нарушает принцип независимости судов и не соблюдает право граждан на свободу собраний.

В начале октября ЕК открыла второй этап штрафной процедуры в отношении Венгрии за нарушение законодательства ЕС. В Брюсселе считают, что новый венгерский закон, усиливающий контроль государства над финансируемыми из-за рубежа НПО, нарушает свободу объединений, право на частную сферу и принцип защиты личных данных, а также ограничивает свободу капитала в ЕС. Если Будапешт не отреагирует на требования, ЕК обратится в Европейский суд.