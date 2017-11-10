Германии из-за Brexit грозят миллиардные повышения взносов в ЕС

Выход Великобритании из Европейского Союза (Brexit) грозит Германии дополнительными платежами в общую казну ЕС. Они составят почти четыре миллиарда евро. Об этом сообщили в пятницу немецкие СМИ, входящие в состав медиагруппы Funke со ссылкой на исследование Европарламента.

В результате Brexit финансовые поступления в бюджет Евросоюза сократятся на 10,2 миллиарда евро. Чтобы компенсировать эти потери, Германия при сохранении нынешнего объема бюджета ЕС должна будет увеличить свои отчисления Брюсселю на 16 процентов, что составит примерно 3,8 миллиарда евро.

"Brexit не только увеличит финансовую нагрузку на 27 стран ЕС, но и приведет к изменению распределения нагрузки", - говорится в исследовании Европарламента. Ежегодные платежи Франции возрастут на 1,2 миллиарда, Италии - на миллиард.

Реальные цифры дополнительных отчислений, однако, могут отличаться от прогнозируемых. Это зависит от изменения финансово-бюджетной политики Евросоюза после того, как Великобритания покинет эту организацию. Возможно, что в Брюсселе придут к выводу о сокращении бюджетных расходов или постараются найти источники дополнительных поступлений в казну.