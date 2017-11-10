С 2018 года Беларусь вводит международные стандарты финотчетности

Совместным постановлением Совмина и Нацбанка №830/12 от 04.11.2017 принято решение ввести в действие с 1 января 2018 г. на территории Беларуси Международные стандарты финансовой отчетности и их разъяснения.

Как сообщает сайт правительства, в качестве технических нормативных правовых актов вводятся:

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 ”Операции в иностранной валюте и предварительная оплата“; документ Международных стандартов финансовой отчетности;

”Применение МСФО (IFRS) 9 ”Финансовые инструменты“ вместе с МСФО (IFRS) 4 ”Договоры страхования“ (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 4)“; документ Международных стандартов финансовой отчетности;

”Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию“ (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 40)“; документ Международных стандартов финансовой отчетности ”Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.“.