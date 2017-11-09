Последнее обновление: 09.11.2017 10:53

После Brexit около 50 банков готовы переехать из Лондона

В связи с предстоящим выходом Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) около 50 небританских банков, расположенных в этой стране, обсуждали с руководством Европейского центрального банка (ЕЦБ) возможность их переезда в другие государства ЕС, заявила глава наблюдательного совета ЕЦБ Даниэль Нуи.

"Некоторые из них уже неоднократно бывали у нас, чтобы обсудить планы их действий", - сообщила она.

По ее словам, 20 банков уже подали заявку на лицензию, дающую право на осуществление операций в еврозоне, пишет Luxemburger Wort.

Финансовым институтам необходдимы юридически независимые дочерние банки в одной из стран Евросоюза для того, чтобы оказывать ряд услуг на его территории. Процедура Brexit должна завершиться к концу марта 2019 года, и к этому моменту банкам нужно будет выбрать место, где лучше вести бизнес.

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