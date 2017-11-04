США могут предоставить Украине грант в $47 миллионов для покупки оружия - СМИ

Советники президента США Дональда Трампа могут предложить ему одобрить вариант с предоставлением Украине гранта в размере 47 миллионов долларов на покупку американского оружия для сдерживания агрессии РФ. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на трех сотрудников Госдепартамента.

«Президенту Дональду Трампу может быть предложен вариант одобрения гранта в размере 47 миллионов долларов, чтобы позволить украинскому правительству закупить американское оружие обороны, направленное на сдерживание агрессии со стороны пророссийских сепаратистов», - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, советнику по национальной безопасности генералу Герберту Макмастеру были предоставлены три варианта вооружения украинцев, изложенные в межведомственной записке, поступившей на прошлой неделе в Совет национальной безопасности.

Из этих трех вариантов Госдепартамент и Министерство обороны выступают за финансирование пакета вооружений на сумму 47 млн долларов.

Как известно, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны генерал Джеймс Мэттис с июня обсуждают вопрос о помощи с вооружением Украины, в том числе противотанковыми ракетами, требующий одобрения президента и конгресса.

Накануне бывший посол США в Украине, а ныне - научный сотрудник аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер поделился с Укринформом информацией о том, что большинство ключевых фигур в администрации Трампа поддерживает идею предоставления Украине летального оружия, и есть большая надежда на то, что действующий президент США примет такое решение.