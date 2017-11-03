В Аргентине задержали бывшего вице-президента страны

Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду задержан по делу о незаконном обогащении, сообщили источники в суде.

Буду был задержан в пятницу в своем доме в Буэнос-Айресе.

"Буду был задержан по распоряжению федерального судьи Ариэля Лихо", — заявили источники. Сообщается, что судья распорядился открыть дело в отношении бывшего чиновника.

Помимо Буду был задержан его бывший партнер Хосе Мария Нуньес Кармона, который также проходит по этому делу.

Буду занимал должность вице-президента в 2011-2015 годах при президенте Кристине Фернандес де Киршнер. В 2014 году он был обвинен в коррупции в рамках дела о махинациях в бытность министром экономики.