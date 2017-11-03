Назначение Пауэлла главой ФРС в конечном счете будет благоприятно для доллара

Выдвижение члена совета управляющих Федрезерва Джерома Пауэлла, который поддерживает политику низких процентных ставок Джанет Йеллен, на пост главы регулятора, возможно, не столь неблагоприятно для доллара в долгосрочной перспективе, как считалось изначально, сказали в четверг инвесторы и аналитики.

Президент США Дональд Трамп в четверг выдвинул Пауэлла на пост главы ФРС, не продлив срок полномочий Йеллен вопреки традиции, но сигнализировав о сохранении ее осторожного курса монетарной политики.

Финансовые рынки считали, что назначение Пауэлла окажет понижательное давление на доллар, поскольку он поддерживает постепенное повышение ставок, а не более агрессивную политику. Доллар регулярно подвергался распродаже после сообщений о том, что Пауэлл может стать новым главой американского центробанка. Однако некоторые полагают, что выдвижение Пауэлла в конечном счете будет благоприятно для доллара.

“Доллар, скорее всего, вырастет при Пауэлле, поскольку траектория экономического роста в США идет вверх”, - сказал Ричард Бенсон из инвесткомпании Millennium Global в Лондоне.

Некоторые кандидаты на пост главы ФРС - сторонники более “ястребиной” политики, что указывает на более агрессивные темпы повышения процентных ставок в случае их назначения, которые были бы выгоднее для доллара.

Однако выдвижение Пауэлла обеспечивает преемственность монетарной политики ФРС. Это значит, что регулятор должен еще несколько раз повысить ставки и продолжит готовиться к сокращению своего объемного баланса.

Повышение процентных ставок поддерживает доходность номинированных в долларах активов, делая их более привлекательными для инвесторов. В то же время сокращение баланса облигаций также благоприятно для доллара, поскольку означает снижение объема покупки бондов центробанком.

Аналитики говорят, что это станет лучом света для доллара, находившегося под давлением на протяжении почти всего 2017 года, поскольку администрация Трампа сразу же столкнулась с трудностями в реализации ключевой налоговой реформы и бюджетных стимулов.

С начала 2017 года доллар снизился на 7,3 процента к корзине основных валют, однако за последние два месяца вырос на 1,7 процента благодаря хорошим экономическим данным и прогрессу в принятии налоговой реформы, что должно улучшить прогноз для доллара.

Кроме того, Европейский центробанк избрал осторожный подход к нормализации монетарной политики, продлив программу скупки активов, что ослабило евро и поддержало доллар.

Некоторые инвесторы считают Пауэлла сторонником чуть более “ястребиной” политики по сравнению с подходом Йеллен. Это также может оказать доллару более значительную поддержку, чем политика нынешней главы регулятора.

“То, что Пауэлл голосовал вместе с Йеллен, не значит, что он будет столь же миролюбивым”, - сказал Джейсон Лежонварн из инвесткомпании Mellon Capital в Лондоне.

В сентябре Пауэлл проголосовал за начало сокращения баланса ФРС. В феврале он сказал, что новый раунд скупки активов должен оставаться вариантом “только для чрезвычайных обстоятельств”.

Инвесторы говорят, что, пока ФРС придерживается выбранного курса монетарной политики, доллар продолжит показывать хорошие результаты.

“В конце концов, кто бы ни был главой ФРС, с экономикой США, как и с долларом, все будет хорошо”, - сказал Бенсон.