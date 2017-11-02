Последнее обновление: 02.11.2017 18:05

Австралия потратит более 150 миллионов долларов на защиту от КНДР

Власти Австралии потратят 207 миллионов австралийских долларов (около 154 миллионов долларов США) на дополнительное оснащение военных кораблей на фоне угрозы со стороны КНДР, заявил премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл австралийской газете Courier Mail.

Отмечается, что 13 кораблей австралийского флота будут оборудованы ракетами для постановки активных помех системы Nulka.

"Недавние события в нашем регионе и сложная среда с растущим уровнем угроз, в которой мы живем, означают, что мы должны быть на шаг впереди", — заявил премьер. "Оснащение наших сил обороны лучшими оборонительными и наступательными системами вооружения будет гарантировать, что мы сможем ответить на новые угрозы, возникшие на нашем пути", - добавил он.

Как отмечает газета, официально о решении будет объявлено в пятницу.

КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.

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