Российские миллиардеры разбогатели на $22 млрд с начала года

Российские миллиардеры продолжают увеличивать свои состояния в то время, как население в целом беднеет третий год подряд.

С начала 2017 года 28 граждан РФ, входящих в список долларовых миллиардеров Bloomberg, стали богаче суммарно на 22,447 млрд долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

В рублях по текущему курсу их совокупный капитал вырос на 1,3 триллиона рублей.

Эта сумма в точности соответствует потерям, которые понесло остальное население и федеральный бюджет за тот же период.

Так, в общей сложности годовые доходы россиян составляют, по данным РАНХиГС, около 50 триллионов рублей. А начала года, согласно Росстату, они упали на 1,2% в реальном выражении, или 600 млрд рублей - в денежном.

Дыра в российском бюджете за тот же период составила 700 млрд рублей. Из них 400 млрд это открытый дефицит, а еще 300 млрд государство потратило из Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать нехватку средств Пенсионного фонда, пишет finanz.ru.

Самым богатым в России, по данным Bloomberg, остается основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло с начала года на 1,94 млрд долларов, до 18,9 млрд.

Второе место занимает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 1,85 млрд долларов, до 18,5 млрд.

Следом идет глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос с января на 3,44 миллиарда долларов, до 16,6 миллиарда.

Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг увеличил свое состояние за январь-октябрь на 1,97 млрд долларов и оказался на четвертой строчке с состоянием в 16,2 млрд долларов.

Капитал главы "Новатэка" Леонида Михельсона сократился с начала года на 1,17 млрд долларов, до 16,1 млрд долларов. Акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман стал богаче на 1,18 млрд долларов, его состояние оценивается в 14,4 млрд долларов. В 14,2 млрд оценивается капитал основателя USM Holdings Алишера Усманова, что отражает рост на 1,26 млрд долларов с начала года.

В десятку также вошли основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, Роман Абрамович и глава "Лукойла" Вагит Алекперов. Первые два - увеличили состояние примерно на 1,7 млрд долларов каждый, состояние Алекперова сократилось на 249 млн долларов.