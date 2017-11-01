ЕС выделит 30 миллиардов евро на развитие технологий

Европейская комиссия выделит 30 миллиардов евро на развитие технологических проектов, в том числе в области блокчейна.

Как сообщается на сайте комиссии, финансирование будет предоставлено в рамках программы Horizon 2020. Общий объем инвестиций которой достиг 77 млрд евро. Из них 5 млн получили блокчейн-стартапы.

Целью нового раунда финансирования станет поддержка компаний, занимающихся вопросами миграции, безопасности, климата, чистой энергии и цифровой экономики, а также инициатив, направленных на развитие рынка.

"Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект, ге­не­ти­ка, блок­чейн — эти зна­ния лежат в ос­но­ве се­го­дняш­них наи­бо­лее обе­ща­ю­щих и про­грес­сив­ных ин­но­ва­ций. Ев­ро­па, яв­ля­ясь ми­ро­вым ли­де­ром в об­ла­сти науки и тех­но­ло­гий, будет иг­рать важ­ную роль в раз­ви­тии ин­но­ва­ций", - подчеркнул представитель Комиссии Карлос Моедос.