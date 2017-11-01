ЕС выделит 30 миллиардов евро на развитие технологий

Европейская комиссия выделит 30 миллиардов евро на развитие технологических проектов, в том числе в области блокчейна.
Как сообщается на сайте комиссии, финансирование будет предоставлено в рамках программы Horizon 2020. Общий объем инвестиций которой достиг 77 млрд евро. Из них 5 млн получили блокчейн-стартапы.
Целью нового раунда финансирования станет поддержка компаний, занимающихся вопросами миграции, безопасности, климата, чистой энергии и цифровой экономики, а также инициатив, направленных на развитие рынка.
"Искусственный интеллект, генетика, блокчейн — эти знания лежат в основе сегодняшних наиболее обещающих и прогрессивных инноваций. Европа, являясь мировым лидером в области науки и технологий, будет играть важную роль в развитии инноваций", - подчеркнул представитель Комиссии Карлос Моедос.