Последнее обновление: 01.11.2017 13:15

В Украине официально можно расплачиваться смартфоном

Компания Google с 1 ноября запустила в Украине платежный сервис Android Pay. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Первым партнером сервиса стал Приватбанк, однако скоро оплату можно будет осуществлять и с помощью карт других ведущих украинских банков. Среди них, например, ПУМБ и Альфа-Банком.

По словам министра финансов Александра Данилюка, Ощадбанк также сейчас внедряет Android Pay, пишет ЭП.

Платежный сервис позволяет привязать к приложению банковские карты и расплачиваться ими с помощью смартфона через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату. Кроме банковских карт в приложении можно также подвязывать карты лояльности.

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