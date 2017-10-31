В казахстанском Минфине считают, во сколько обойдется переход на латиницу

Расчеты средств, которые потребуются для перехода на латиницу в Казахстане, продолжаются, сообщил во вторник глава Министерства финансов страны Бахыт Султанов.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Кроме того, в целях обеспечения перевода он постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

"Еще пока идут расчеты", - сказал Султанов журналистам по итогам заседания правительства, отвечая на вопрос, сколько средств потребуется для перехода на латиницу.

Позже министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев сообщил, что его ведомству дополнительных средств на эти цели не требуется. "Мы до конца года дополнительных средств на внедрение латиницы… не просили. У нас есть текущие средства на текущую работу, которые будут использованы для внедрения нового алфавита", - сказал Сагадиев в ходе пресс-конференции.

"По линии Министерства культуры и спорта мы на 2018 год сделали заявку на 56 миллионов тенге (около 170 тысяч долларов) — это создание специального портала, технический перевод и регистрация авторских прав на конвертер", - сказал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".