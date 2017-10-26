Беларусь таки дождалась пятый транш кредита ЕФСР в размере 200 млн долларов

Пятый транш кредита ЕФСР в размере 200 млн долларов поступил в бюджет Беларуси.

«В рамках выполнения подписанного 25 марта 2016 г. соглашения о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития между Республикой Беларусь и Евразийским банком развития, 25 октября 2017 г. в республиканский бюджет поступили средства пятого транша кредита в размере 200 млн долларов США», - говорится в сообщении Минфина.

Всего, в течение 2016-2017 гг. поступило 5 траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму 1,6 млрд долларов США.