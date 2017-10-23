Крупные инвесторы по-прежнему сторонятся биткоина

Биткоин стремительно набирает популярность, еженедельно создаются по два новых хедж-фонда для криптовалюты, а всего за этот год стоимость криптовалют увеличилась в десять раз - до более чем $170 миллиардов.

И тем не менее, несмотря на всю шумиху, основная масса институциональных инвесторов обходят вниманием едва зародившийся рынок, полагая, что он слишком плохо регулируется, слишком волатилен и слишком неликвиден, чтобы решиться инвестировать средства вкладчиков.

Биткоин, крупнейшая и самая известная криптовалюта, с 2011 года дорожал быстрее, чем все традиционные валюты мира, за исключением 2014 года. Однако многие инвесторы по-прежнему считают валюту непрозрачным, сложным инструментом, используемым контрабандистами и наркодилерами в дарквебе, полагая, что его лучше избегать.

Однако в этом году вновь созданные хедж-фонды, специализирующиеся на криптовалютах, предложили институциональным инвесторам, которым рынок может быть незнаком, возможную дорогу в мир цифровых валют.

Согласно данным Autonomous NEXT, исследовательской компании финансовых технологий, в этом году возникло 84 так называемых хедж-фондов для криптовалют. Таким образом, их общее число достигло 110, а совокупный объём активов составил около $2,2 миллиарда.

Однако сам факт, что большинство подобных фондов относительно малы и имеют небольшую историю, а также выраженные ценовые колебания криптовалюты заставляют страховые компании и крупные взаимные фонды держаться в стороне от криптовалют.

“Хотя криптовалюты, вероятно, надолго задержатся на рынке, они сложно поддаются анализу, в массе своей волатильны, а некоторые из них могут использоваться в мошеннических схемах”,- сказал Тревор Гритем из компании Royal London Asset Management.

Один из способов, которым инвесторы могут добраться до криптовалют - инвестиции в группу хедж-фондов, среди которых есть и фонд криптовалют. Тем не менее, отвечающий за хедж-фонды сотрудник крупного европейского банка, который инвестирует более чем в 100 фондов, сказал, что в его портфеле нет криптовалют.

“Это очень спорное предложение,- сказал банкир, пожелавший сохранить анонимность. - Маловероятно, что большинство устоявшихся хедж-фондов будут делать на это большие ставки, поскольку вы можете подвергнуть риску свой основной бизнес”.

Общая стоимость биткоина, или его рыночная капитализация, приближается к $100 миллиардам, что больше капитализации инвестиционного банка Morgan Stanley. В начале года это значение составляло всего $15 миллиардов. Эфириум, вторая по популярности криптовалюта, сейчас стоит почти $30 миллиардов.

“Если поступление валюты действительно будет фиксированным, то стоимость ценных бумаг будет определяться только спросом, который, в свою очередь, определяется в основном настроениями рынка”,- сказал Кен Диксон из Aberdeen Standard Investments.

“Это означает большие ценовые скачки с созданием пузырей, подъёмами и спадами. Если процесс поступления этих инструментов на рынок не будет реформирован, маловероятно, что они будут играть какую-либо роль в инвестиционном портфеле”,- сказал Диксон.