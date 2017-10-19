Суд ЕС подтвердил санкции против Януковича

Суд ЕС в четверг подтвердил обоснованность санкций Евросоюза против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра за период с 6 марта 2015 по 6 марта 2016 года, отклонив их апелляцию, говорится в сообщении Суда ЕС.

В сентябре 2016 года Трибунал — первая инстанция Суда ЕС — аннулировал санкции, действовавшие с марта 2014 по март 2015 года, но подтвердил обоснованность ограничительных мер, действовавших с марта 2015 по март 2016 года. Януковичи оспорили эти решения.

"Решением от сегодняшнего дня Суд подтвердил заморозку активов Януковичей на период с 6 марта 2015 по 6 марта 2016 года", - говорится в коммюнике Суда.

Судьи сочли, что "сомнения Януковичей в беспристрастности украинской судебной системы не могут поставить под вопрос правдоподобие выдвинутых против них обвинений в том, что касается явных фактов незаконного обращения с государственными средствами, а также подтвердить, что их проблемы украинской судебной системы повлияли на их личное положение".

"Суд подтвердил, что Совет не должен был требовать дополнительной проверки украинскими властями фактов, вменяемых в вину истцам, которые не смогли представить аргументы, ставящие под вопрос мотивировку украинских властей при предъявлении им обвинений", - отмечается в коммюнике.