Последнее обновление: 19.10.2017 16:27

В Германии увеличили штрафы для водителей

В четверг, 19 октября, в Германии вступили в силу новые повышенные штрафы для участников дорожного движения.

В частности, существенно повышены наказания за разговоры по телефону за рулем. Раньше этот штраф составлял 60 евро, теперь он повышен до 100 евро. Одновременно водитель получает штрафной балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге.

Новые правила запрещают водителям при работающем двигателе не только разговаривать по телефону, но и вообще пользоваться мобильными устройствами, включая лэптопы и планшетники.

Велосипедисты, разговаривающие по телефону во время движения, теперь будут штрафоваться на 55 евро. Раньше это нарушение ПДД обходилось им в 25 евро. Также в десять раз повышен минимальный штраф за создание препятствий для проезда полиции, скорой помощи и других спасателей в пробках на автобанах - 200 евро, в отдельных случаях - до 320 евро. Согласно немецким ПДД, в таких ситуациях водители обязаны заблаговременно создать для проезда специального транспорта так называемый спасательный коридор (Rettungsgasse) между крайней левой и соседней правой полосой движения.

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