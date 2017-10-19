Страны Европы хотят компенсации от Израиля за снос построек

Восемь стран Европы намерены привлечь Израиль к ответственности за снос и конфискацию построек на Западном берегу реки Иордан, которые были сооружены при их финансовом содействии.

В совместном послании они требуют от Израиля компенсации в размере 35 тысяч долларов, сообщают израильские СМИ в четверг.

Высокопоставленный европейский дипломат в интервью израильской газете "Гаарец" подтвердил, что это послание будет передано министерству иностранных дел Израиля в ближайшие дни. Свои подписи под документом поставили Бельгия, Франция, Испания, Швеция, Люксембург, Италия, Ирландия и Дания, а также West Bank Protection Consortium, координирующий гуманитарную помощь на территориях Западного берега, находящихся под контролем Израиля.

Подписанты протестуют против конфискации солнечных панелей и разрушения мобильных классных помещений в целом ряде бедуинских поселений. В послании подчеркивается, что своими действиями Израиль нарушает обязательства, принятые в соответствии с нормами международного права, и вызывает страдания у палестинцев.

На состоявшейся в августе встрече представителей восьми европейских стран с представителями израильского МИДа, Израиль, согласно сообщениям СМИ, отверг требование о компенсации, заявив, что конфискованные или снесенные структуры являлись не гуманитарной помощью, а незаконными проектами в сфере развития.