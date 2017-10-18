Полиция Хорватии просит выдвинуть уголовные обвинения против бывших топ-менеджеров Agrokor

Хорватская полиция просит выдвинуть уголовные обвинения против бывших топ-менеджеров Agrokor в рамках расследования финансовых нарушений в

Полиция во вторник сообщила, что обратилась в генпрокуратуру с просьбой выдвинуть обвинения в отношении бывших представителей руководства Agrokor, задержанных в ходе рейдов в понедельник.

Среди задержанных - 10 бывших топ-менеджеров ритейлера и два сотрудника местной аудиторской фирмы, проверявшей отчетность Agrokor, сообщили местные СМИ.

Полиция сообщила, что расследует, в частности, “злоупотребление доверием при заключении сделок и подделку официальных документов”.

Agrokor является крупнейшим работодателем на Балканах со штатом примерно 60.000 человек. В начале апреля компания перешла под государственное управление из-за кризиса ликвидности и невозможности рассчитаться по огромным долгам.

Основатель компании Ивица Тодорич в понедельник написал в своем блоге, что хочет сотрудничать с органами правосудия и парламентской комиссией, расследующей причины проблем Agrokor, отрицая, что он или кто-либо из его окружения совершал правонарушения.

Аудит, проведенный PricewaterhouseCoopers (PWC) по заказу нынешнего руководства Agrokor, назначенного государством, показал, что чистый убыток компании в 2016 году составил 11 миллиардов кун ($1,72 миллиарда), а в 2015 году - 3,6 миллиарда кун. Руководство компании в 2015 году сообщало о чистой прибыли в 1,2 миллиарда кун.

Agrokor пока не сообщил точный размер своего долга. Крупнейшим кредитором ритейлера является Сбербанк: долг хорватской компании перед российским банком составляет около 1,1 миллиарда евро ($1,29 миллиарда).