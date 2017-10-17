Россия бросает Мадуро спасательный круг на $1 млрд

Россия продолжает практику финансовой поддержки правительства Венесуэлы, экономика которой находится на грани коллапса из-за дефицита валюты, товаров первой необходимости и протестов населения.

Минфин РФ не будет требовать возврата долга на сумму 1 млрд долларов, погашение которого должно было состояться в 2017 году. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов спустя неделю после того, как в Москве для переговоров с Владимиром Путиным побывал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Правительство подготовило условия, на которых согласно реструктурировать венесуэльский долг, и ждет, когда соответсвующее соглашение будет парафировано в Каракасе, рассказал Силуанов.

"Венесуэла обратилась к нам за реструктуризацией долга. Условия этой реструктуризации обсуждаются. Мы в целом с Министерством финансов такие условия выработали. Если венесуэльская сторона быстро сможет парафировать эти соглашения, есть все основания действительно до конца текущего года договориться и подписать условия реструктуризации", - сказал министр (цитата по ТАСС).

В результате бюджет-2017 недополучит 54 млрд рублей, предупреждала в июле Счетная палата.

Перенос сроков и изменение условий погашения кредитов, выданных Венесуэле, станет вторым за последние два года.

Предыдущую отсрочку Мадуро получил в сентябре 2016 года - по долгу на 2,84 млрд долларов. Правительство РФ распоряжением премьера Дмитрия Медведева согласилось отсрочить начало его погашения до марта 2019 года. С этого момента кредит, оформленный межправительственным соглашением 2011 года, должен гаситься равными траншами в течение трех лет.

Еще 6 млрд долларов в Венесуэлу вложила "Роснефть" - кредиты были оформлены как предоплата за поставки венесуэльской нефти.

В общей сложности за последние 11 лет Россия прокредитовала латиноамериканскую страну на 17 млрд долларов, или почти триллион рублей, подсчитал Reuters. Надежд на то, что вложения в режим Мадуро, преемника Уго Чавеса, бросившего армию на подавление протестов в апреле, когда либо окупятся, практически нет: чтобы поддерживать экономику на плаву, Венесуэле потребуются ежегодные вливания на сумму 30 млрд долларов, подсчитал Международный валютный фонд.

В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая по прогнозам МВФ, в этом году составит 720%, а в 2018 году может ускорится до 1660%.

Объем экономики Венесуэлы, полвека назад входившей в топ-5 богатейших стран Латинской Америки, с 2013 года сократился на 27%.

Курс национальной валюты - боливара - упал в 7 раз с начала года и в 4 тысячи раз за время президентства Мадуро.

Резервы венесуэльского ЦБ, за счет которых обслуживается внешний долг, достигающий 120 млрд долларов, в сентябре упали до нового минимума в 9,3 млрд долларов.

Провал валютных доходов, за счет которых режим Николаса Мадуро импортирует продовольствие и избегает массового голода, делает дефолт Венесуэлы "неизбежным", говорит аналитик по долговым рынкам Латинской Америки Nomura Holdings Соибан Морден.

Рынок кредитно-дефолтных свопов - инструментов, оценивающих шансы дефолта по долгу - закладывает в котировки 62% вероятности, что Венесуэла пропустит платеж по внешним обязательствам в ближайшие 12 месяцев.

На горизонте 5 лет вероятность дефолта оценивается в 95%, пишет finanz.ru.