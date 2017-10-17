Ассанж пообещал €20 тыс. за информацию об «убийцах» журналистки на Мальте

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил €20 тыс. за информацию об «убийцах» мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, чей автомобиль взорвался 16 октября. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я был возмущен, когда узнал, что журналистка и блогер Дафна Каруана Галиция была убита этим вечером недалеко от своего дома с помощью бомбы, заложенной в машине. Я дам €20 тыс. награды за информацию, которая поможет найти ее убийц», - написано в посте Ассанжа.

Как рассказал источник издания Times of Malta, Peugeot 108 Галиции в результате мощного взрыва снесло с дороги, а его обломки были разбросаны по полю. Инцидент произошел около города Бидниза, где жила погибшая.

Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. Издание отмечает, что за 15 дней до гибели журналистка обращалась в полицию с жалобами на угрозы. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат назвал случившееся «варварской атакой».

По данным The Guardian, Галиция занималась расследованием коррупции на Мальте. По его итогам она опубликовала в так называемых «Панамских документах» информацию о мальтийском премьер-министре. В своем расследовании Галиция рассказала, что два помощника главы мальтийского кабмина создали офшорные компании, через которые проводились выплаты от правительства Азербайджана. После публикации «Панамских документов» депутаты Европейского парламента призвали к отставке Муската из-за информации о связях его жены с компанией, которая получила выплаты от дочери азербайджанского президента.​

В апреле 2016 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung выпустила расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о сети офшоров. Материал был написан на основе документов из базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В них были данные об офшорах бизнесменов и политиков из более чем 50 стран.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca сообщил, что у семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева есть офшоры, с помощью которых он скрывает доли в золотых приисках и лондонской недвижимости.

Как рассказали журналисты, азербайджанский лидер и его жена Мехрибан в 2003 году купили фирму Rosamund International Ltd, которая находится на Британских Виргинских островах. Президент Азербайджана указан в этих документах как директор и совладелец фирмы. На момент приобретения Алиев был депутатом. Владея фирмой, он нарушил законодательство, которое запрещает членам парламента и президенту заниматься бизнесом, сообщили юристы, опрощенные консорциумом.

В сентябре группа журналистов-расследователей OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) и датская газета Berlingske сообщали, что власти Азербайджана использовали подставные фирмы, чтобы с помощью них выплачивать взятки европейским политикам за продвижение интересов Баку и блокирование резолюций, которые осуждают нарушения прав человека в Азербайджане. Пресс-служба азербайджанского президента заявила, что Алиев и его семья не имеют к этому никакого отношения.