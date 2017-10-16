МВФ оценивает размер возможной финпомощи Венесуэле

Международный валютный фонд (МВФ) начал подготовку к возможному спасению Венесуэлы, что может потребовать ежегодной помощи в размере $30 млрд или больше, пишет The Financial Times.

Это будет одним из самых сложных в мире процессов реструктуризации облигаций, а также большой проверкой правил фонда, отмечается в статье.

У МВФ нет официальных отношений с Венесуэлой, поскольку Каракас оборвал их в 2007 году, в связи с чем фонд не проводил выездных проверок в этой стране в течение 13 лет. Официальные представители фонда настаивают на том, что ничего еще не решено, и публично заявляют, что они просто проводят обычный мониторинг. При этом подчеркивается, что у МВФ нет каких-либо значимых контактов с правительством, за исключением ответов чиновников низкого уровня на запросы данных.

Однако в последние месяцы сотрудники фонда спокойно проводили расчеты для потенциального спасения Венесуэлы, которое, если оно произойдет, станет более масштабным с финансовой стороны и более политически сложным, чем кризис в Греции.

"Рынок должен быть должным образом подготовлен к этому", - заявил FT высокопоставленный представитель МВФ.

"По сложности это будет как Аргентину сложить с Грецией", - добавил бывший представитель США в фонде Дуглас Редикер.

"Как и все другие, мы очень обеспокоены драматическими экономическими и гуманитарными условиями в Венесуэле, - сказал представитель МВФ. - В рамках нашего мандата по наблюдению мы собираем информацию и внимательно следим за ситуацией, включая мониторинг того, как кризис затрагивает соседние страны".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о победе правящей в стране Единой социалистической партии (ЕСПВ) на прошедших в воскресенье выборах губернаторов штатов.

Между тем альянс венесуэльской оппозиции отказывается признать результаты выборов. Представитель оппозиционного альянса "Круглый стол демократического единства" потребовал провести проверку результатов голосования во всех 23 штатах страны.

Политический кризис в Венесуэле отягощается сложной экономической ситуацией. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая по прогнозам Международного валютного фонда в этом году составит 720%, а в 2018 году может достигнуть 1660%. Объем экономики Венесуэлы с 2013 года сократился на 27%. Нехватка иностранной валюты вызвала падение импорта на 80% за последние 5 лет.