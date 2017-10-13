Последнее обновление: 13.10.2017 14:39

Газпром сохранит расширенный доступ к газопроводу Opal - оператор

Суд Дюссельдорфа отклонил претензии против расширения доступа российского Газпрома к немецкому газопроводу Opal, сообщил оператор трубопровода в пятницу.

Представитель суда от комментариев отказался.

Представитель оператора Opal сообщил, что суд отклонил претензии польской PGniG и ее немецкой “дочки”, которые выступали против расширения доступа Газпрома к мощностям Opal.

“Я могу подтвердить, что все заявления отклонены и Opal Gastransport может предложить свои мощности рынку”, - сказал представитель оператора.

Газпром от комментариев отказался.

В декабре 2016 года расположенный в Люксембурге Европейский суд общей юрисдикции ограничил использование немецкого газопровода российский компанией после жалоб Польши, но летом этого года отменил свое решение, после чего суд Дюссельдорфа постановил, что причин для ограничения доступа Газпрома к Opal нет.

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