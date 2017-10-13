Рост импорта Китая в сентябре превысил прогнозы, указав на укрепление экономики

Рост импорта и экспорта Китая ускорился в сентябре, указав на то, что вторая по величине экономика мира продолжает устойчиво расширяться, несмотря на прогнозы о возможном замедлении.

Опубликованные в пятницу данные также указали на продолжение восстановления глобальной экономики, поскольку деловая активность и спрос в Европе и в США в 2017 году существенно улучшились.

Импорт Китая вырос на 18,7 процента в сентябре в годовом выражении, превысив прогнозы аналитиков, которые ждали увеличения на 13,5 процента, а также августовское значение в 13,3 процента, показали данные таможенного управления КНР.

Экспорт увеличился на 8,1 процента, не дотянув до прогнозов на уровне 8,8 процента. Тем не менее рост ускорился максимально за три месяца, значительно превысив 5,5-процентный подъем в августе.

Импорт вырос преимущественно за счет сырьевых товаров, поскольку строительный бум и высокий уровень производственной активности поддерживают спрос на сырье, начиная со стали и заканчивая медью.

Положительное сальдо торгового баланса Китая составило $28,47 миллиарда, не дотянув до прогнозов вблизи $40 миллиардов и снизившись с примерно $42 миллиардов в августе.

Важный в политическом отношении показатель сальдо торгового баланса Китая с США обновил рекордный максимум, согласно подсчетам Рейтер, достигнув отметки в $28,08 миллиарда по сравнению с $26,23 миллиарда в августе.

Экспорт в США вырос на 13,8 процента в годовом выражении по сравнению с подъемом на 8,4 процента в августе, достигнув рекордной отметки в $40,9 миллиарда. Рост импорта замедлился до 15,5 процента с 18,1 процента в августе.