Австрия оспорит в Европейском суде введенный в Германии дорожный сбор

Австрия обратилась с иском в Европейский суд в Люксембурге (EuGH) в связи с введением Германией дорожного сбора для легковых автомобилей, передает "Немецкая волна". Суд официально зарегистрирует иск в течение дня, заявил сегодня министр транспорта, инноваций и технологий Австрийской Республики Йорг Ляйхтфрид.

Три месяца, в течение которых Еврокомиссия могла вынести заключение по поводу введенного в ФРГ закона о взимании дорожного сбора, истекли, и Вена, таким образом, получила формальное право обратиться в Европейский суд, добавил австрийский министр.

Австрия считает, что немецкий дорожный сбор дискриминирует права иностранных водителей, и обвиняет Еврокомиссию в бездействии. "Европейский Союз должен быть сообществом, основанным на солидарности, а не сообществом, в котором действуют законы тех, кто сильнее. Комиссия в Брюсселе не смогла обеспечить главенство права и справедливости", - заявил Й.Ляйхтфрид.

Германия начнет взимать дорожную пошлину за пользование немецкими автобанами и шоссе после начала работы нового правительства. Владельцы легковых автомобилей должны будут купить наклейку на стекло, разрешающую пользование немецкими скоростными трассами и шоссейными дорогами.

Цена такой наклейки, действие которой ограничат по времени, будет зависеть от продолжительности ее действия, объема двигателя и экологических характеристик автомобиля. Расходы немецким автомобилистам государство компенсирует путем снижения ежегодного автомобильного налога на сумму, соответствующую стоимости ежегодной наклейки.