К директору столичного такси "Алмаз" применен домашний арест

Директору службы такси "Алмаз" Виктору Пузикову изменили меру пресечения под домашний арест в связи с тем, что он пошел навстречу следствию и возместил инкриминируемый ему ущерб.

Информацию об изменении меры пресечения Виктору Пузикову подтвердил Следственный комитет, который занимается предварительным расследованием громкого уголовного дела.

Виктор Пузиков был задержан 13 июня текущего года и все это время находился под стражей. Как пояснил Комитет государственного контроля, по чьей инициативе было возбуждено уголовное дело, директор службы такси "Алмаз" серую схему перенаправления клиентских заказов нелегальным таксистам, которые прибывали в Минск из регионов и не имели официального договора со службой "Алмаз". Часть заработанных денег нелегальные таксисты отдавали наличными Виктору Пузикову в качестве платы за клиентов. При этом полученные от пассажиров деньги за услуги не отражались в официальной бухгалтерии службы "Алмаз".

Как подсчитал КГК, с 2015 по 2017 году Виктор Пузиков ежемесячно получал от нелегальных таксистов получил от таксистов около 200 тыс. долларов.

Поводом для изменения меры пресечения Виктору Пузикову стало то, что он пошел на активное сотрудничество со следствием, раскаялся и даже причинил нанесенный государству ущерб от неуплаченных налогов. Это более 1,4 млн рублей.

Впрочем, одного возмещения ущерба Виктору Пузикову будет мало, чтобы выйти на свободу. Согласно белорусской практике, провинившиеся бизнесмены, в зависимости от тяжести содеянного должны возместить ущерб в двух или даже трехкратном размере, если хотят получить помилование президента и выйти на свободы. В противном случае, после суда, им в любом случае придется отправиться на нары, пишет Ежедневник.