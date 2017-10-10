Польша потратит полмиллиарда евро на киберармию

На создание кибернетической армии в Польше предусмотрено выделение 2 миллиарда злотых (около 465 миллионов евро). Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич, сообщаетDziennik.pl.

По его словам, в современном мире киберпространство является местом, где военные действия идут в не меньшей степени, чем на суше, в море, воздухе или космическом пространстве. Он напомнил, что государственные учреждения Польши и стран-союзников по НАТО регулярно становятся объектами кибератак и атак интернет-троллей.

Мацеревич отметил, что Польша приняла решение о создании кибернетической армии, численность которой через несколько лет должна составлять 1000 человек.

"Все эти решения привели к выделению 2 миллиардов злотых для выполнения задачи по созданию кибернетических сил", - сказал министр.

По его словам, создание кибервойска будет осуществляться в тесной координации с офисом премьер-министра и Бюро нацбезопасности.