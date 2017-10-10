В Дубае процедура паспортного контроля сократится до 15 секунд

Международный аэропорт Дубая планируют оборудовать биометрическими “умными” туннелями.

Как сообщает Business Traveller, благодаря инновации время прохождения паспортного контроля сократится до 15 секунд. Пассажирам достаточно будет лишь задержаться на несколько секунд перед входом в туннель. В это время будет проведено сканирование сетчатки глаза. Затем нужно будет пройти по туннелю, чтобы датчики распознали лицо. После проверки цифровые панели на полу изменят цвет с красного на зелёный, сигнализируя о том, что личность подтверждена.

Пока точные сроки запуска сервиса не были озвучены. Однако отмечается, что он будет сопровождаться услугой транспортировки до аэропорта в автомобилях Tesla, в ходе которой пассажиры смогут пройти процедуру предварительной регистрации с помощью смартфона. Получение посадочного талона и определение веса багажа также будут завершены в салоне автомобиля, после чего багаж будет автоматически транспортирован через интеллектуальную систему без необходимости пассажиру его переносить самому.