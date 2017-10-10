Чехия направит почти миллион долларов для помощи беженцам в Ираке

Чехия направит в ближайшее время 20 миллионов крон (около 0,9 миллиона долларов) в Ирак для обустройства лагерей беженцев, общая помощь разным странам для решения миграционной проблемы со стороны Праги в этом году составит 150 миллионов крон (около 6,8 миллиона долларов), сообщил во вторник пресс-отдел МВД республики.

"Данная финансовая помощь (0,9 миллиона долларов) будет направлена конкретно в провинцию Дахук и в район Аль-Хамдания, которые приняли наибольшее число беженцев. Средства будут израсходованы на обеспечение людей водой и электричеством, а также на ремонт школьного оборудования", - говорится в сообщении МВД.

Всего в настоящее время число внутренних беженцев в Ираке достигло 3,4 миллиона человек, кроме того, на территории страны проживают 244 тысячи граждан Сирии, покинувших родные места из-за военных действий.

Помимо Ирака, финансовую поддержку из Чехии получили или еще получат в этом году Иордания (2,5 миллиона долларов), Македония (1,3 миллиона долларов) и Сербия (1,2 миллиона долларов). Кроме того, еще 1,09 миллиона долларов Прага направила в трастовый фонд ЕС для решения миграционных проблем в странах Африки.

В течение 2015-2016 годов Чехия выделила с этой же целью 150 миллионов крон (около 6,8 миллиона долларов), которые были переданы в Ирак, Иорданию и Ливан.

Таким образом правительство Чехии реализует свою долгосрочную политику в отношении миграции, которая заключается не в приеме беженцев по квотам ЕС на своей территории, а в оказании финансовой, материальной и медицинской помощи тем странам Африки и Азии, откуда направляются в Европу основные потоки нелегальных мигрантов.