Агроусадьбам разрешили проводить банкеты, свадьбы и юбилеи

Лукашенко 9 октября подписал указ № 365 «О развитии агроэкотуризма», который подготовлен в рамках проводимой работы по стимулированию деловой активности и исключению излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования.

"Документ предусматривает комплексное совершенствование отношений в сфере агроэкотуризма, направленное, прежде всего, на устранение административных барьеров, тормозящих развитие этого вида деятельности", - говорится в комментарии к указу.

В этих целях закрепляется право граждан, проживающих в сельской местности и имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом без изменения целевого назначения этих земельных участков. Ранее оказывать услуги в сфере агроэкотуризма могли исключительно граждане, имеющие в пользовании земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

Субъектам агроэкотуризма предоставляется право оказывать широкий ряд дополнительных услуг, сопутствующих этому виду деятельности, в том числе проводить презентации, юбилеи, банкеты.

Жилой дом, необходимый для размещения гостей, согласно указу. может принадлежать как непосредственно гражданину, оказывающему услуги в сфере агроэкотуризма, так и членам его семьи. При этом также допускается возведение гостевых домиков, которые не подлежат включению в жилищный фонд.