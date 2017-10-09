Евросоюз направит четыре миллиона евро Сербии для оказания помощи беженцам

Евросоюз направит 4 миллиона евро Сербии для оказания помощи находящимся в стране беженцам, говорится в заявлении Европейской комиссии.

"Европейская комиссия сегодня объявила о дополнительных 4 миллионах евро в качестве гуманитарной помощи для Сербии, чтобы помочь тысячам беженцев, находящимся в стране", - говорится в заявлении.

По данным ЕС, к середине сентября текущего года в Сербии было зарегистрировано более 4 тысяч беженцев.

Решение было принято на фоне визита в Сербию еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидиса, оценивающего ситуацию в стране, которая оказалась на перекрестке путей беженцев из стран Африки и Азии в Европу.

После закрытия балканскими странами границ для мигрантов в 2016 году небольшие группы беженцев по-прежнему нелегально пытаются через территорию Сербии попасть в государства Центральной и Западной Европы, прежде всего, в Германию.

Еврокомиссия сообщает, что с 2015 года ЕС предоставил стране более 80 миллионов евро на урегулирование вопросов, связанных с миграцией, включая обеспечение мигрантов необходимыми услугами, размещение их в миграционных центрах и укрепление пограничного контроля.