В МВФ оценили влияние банков на глобальную финансовую стабильность

Укрепление мировой финансовой стабильности становится трендом на ближайшую перспективу благодаря банкам и доверию инвесторов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в Институте управления имени Кеннеди при Гарвардском университете.

"Циклическое увеличение инвестиций и торговли в странах с развитой экономикой — особенно в Европе и Японии — привели к более сильному, чем ожидалось росту", - сказала она, добавив, что "азиатские развивающиеся рынки, в авангарде которых идут Китай и Индия, остаются сильными".

"В других странах с формирующейся экономикой и развивающихся странах (к которым относится и РФ) перспектива стала немного более ясной", — добавила она.

Лагард констатировала, что "глобально финансовая стабильность укрепляется благодаря более стабильной банковской системе и возросшему доверию к рынку (инвесторов)".

На следующей неделе МВФ представит обновленный прогноз развития экономики в мире в целом и по каждой стране отдельно. В июле МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4% и мирового – 3,5%.